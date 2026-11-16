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ЖКХ

Почти километр улицы Брянской отремонтировали по нацпроекту

2026, 16 ноября 12:13
Почти километр улицы Брянской отремонтировали по нацпроекту
Источник фото

Почти километр улицы Брянской отремонтировали по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Бежицком районе города Брянска завершился капитальный ремонт улицы Брянской. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила почти километр дороги. Она ведёт к пляжу «Орлик‑5» в микрорайоне Автозаводец.  

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Освещают магистраль новые фонари со светодиодными светильниками. Для безопасности пешеходов рабочие сделали искусственные неровности.

В завершении ремонта подрядчик нанёс разметку и поставили новые дорожные знаки. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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