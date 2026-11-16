Подозреваемого в ночном ограблении прохожего за несколько часов задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Ночью в полицию обратился житель Брянска. На остановке общественного транспорта в Бежицком районе неизвестный мужчина выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон и убежал. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Полицейские за несколько часов задержали подозреваемого в ограблении. 31-летний брянец ранее уже не раз был судим. У него в кармане полицейские обнаружили похищенный гаджет.
Кроме того, стражи порядка выяснили, что фигурант причастен к хищению мобильного телефона у посетителя кафе.
В отношении рецидивиста возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Кража».