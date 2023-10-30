Следователи задержали подозреваемых в жестоком убийстве в Навлинском районе

Следователи задержали четырех подозреваемых в жестоком убийстве и обезглавливание мужчины в Навлинском районе. Об этом сообщили в следственном комитете России.
В апреле 2023 года в реке Навля обнаружили привязанное к саням волокушам тело мужчины без головы. Правоохранители установили подозреваемых в преступлении — четырех жителей Брянска. Полиция задержала их в Брянской и Московской областях.
По версии следователей, организовал преступление ранее судимый 47-летний житель областного центра. За 270 тысяч рублей он договорился с тремя своими знакомыми об убийстве мужчины, с которым у него был конфликт.
Под надуманным предлогом они заманил его в машину и выехали в Навлинский район. На 407 км автодороги М-3 «Украина» фигуранты избили потерпевшего, о потом топором и ножом отсекли ему голову и кисти рук. Тело они прикрепили к саням и выбросили в реку.
Следователи предъявили фигурантам обвинение в заказном убийстве. Суд заключил их под стражу.
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