Следственный комитет России возбудил дело о ранении члена УИК в Брянской области

2026, 21 сентября 17:47

Следственный комитет России возбудил дело о ранении члена участковой избирательной комиссии при атаке дрона в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями. 20 сентября в Стародубском районе дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранения получили водитель и пассажир, который являлся членом участковой избирательной комиссии № 882. Следователи и криминалисты дадут уголовно-правовую оценку.