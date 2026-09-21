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Криминал

Следственный комитет России возбудил дело о ранении члена УИК в Брянской области

2026, 21 сентября 17:47
Следственный комитет России возбудил дело о ранении члена УИК в Брянской области
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Следственный комитет России возбудил дело о ранении члена участковой избирательной комиссии при атаке дрона в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о террористическом акте, совершенном украинскими вооруженными формированиями. 20 сентября в Стародубском районе дрон ВСУ атаковал автомобиль. Ранения получили водитель и пассажир, который являлся членом участковой избирательной комиссии № 882. Следователи и криминалисты дадут уголовно-правовую оценку.

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