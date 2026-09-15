Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Подрядчик строит тротуары на трассе «Брянск – Смоленск» – Жуковка по нацпроекту

2026, 15 сентября 18:28
Подрядчик строит тротуары на трассе «Брянск – Смоленск» – Жуковка по нацпроекту
Источник фото

Подрядчик строит тротуары и укрепляет обочины на трассе «Брянск – Смоленск» – Жуковка по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Жуковском районе продолжается капремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Жуковка. 8,7 километров магистрали от федеральной автодороги Р-120 в сторону города Жуковкаобновляет подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Рабочие уже уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Основание предварительно укрепили базальтовой геосеткой с битумной пропиткой. Также специалисты обустроили уширения на виражах, отремонтировали водопропускные трубы и сделали водосбросные лотки.

В настоящее время подрядчик занимается укреплением обочин асфальтогранулятом и обустройством тротуаров в границах населенных пунктов. Также в порядок приводят остановки общественного транспорта.

На завершающем этапе рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле
17 сентября 12:05
Брянская делегация поучаствовала в международном фестивале в Гомеле
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
17 сентября 11:47
Первый Центр «Движения Первых» открыли в Брянске
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля
17 сентября 11:35
Брянский ансамбль завоевал два диплома международного фестиваля

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16519) брянск (7226) ДТП (2871) ГИБДД (2438) прокуратура (2187) уголовное дело (2137) Александр Богомаз (1998) суд (1811) авария (1727) мчс (1581) коронавирус (1272) дороги (1149)