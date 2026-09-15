Подрядчик строит тротуары на трассе «Брянск – Смоленск» – Жуковка по нацпроекту

2026, 15 сентября 18:28

Подрядчик строит тротуары и укрепляет обочины на трассе «Брянск – Смоленск» – Жуковка по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Жуковском районе продолжается капремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Жуковка. 8,7 километров магистрали от федеральной автодороги Р-120 в сторону города Жуковкаобновляет подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Рабочие уже уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Основание предварительно укрепили базальтовой геосеткой с битумной пропиткой. Также специалисты обустроили уширения на виражах, отремонтировали водопропускные трубы и сделали водосбросные лотки.

В настоящее время подрядчик занимается укреплением обочин асфальтогранулятом и обустройством тротуаров в границах населенных пунктов. Также в порядок приводят остановки общественного транспорта.

На завершающем этапе рабочие установят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.