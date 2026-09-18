Улицу Севскую обновили в Брянске по нацпроекту

2026, 18 сентября 12:55

Улицу Севскую обновили в Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Фокинском районе Брянска прошёл капитальный ремонт улицы Севской. Подрядная организация ООО «Профдорстрой» обновила 865 метра дороги на участках от улицы 2‑я Аллея до улицы Красных Партизан и от улицы Транспортной до дома № 5 по улице Севской.

Специалисты отремонтировали наружные инженерные сети и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также рабочие построили тротуары. Освещают дорогу светодиодные фонари. Для безопасности подрядчик установил искусственные неровности.

В завершении ремонта рабочие поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.