Сотрудницу брянского психоневрологического интерната обвиняют в мошенничестве

Сотрудницу психоневрологического интерната в Трубчевске обвиняют в хищении денег со счетов пациентов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Трубчевский районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 45-летнюю работницу Трубчевского психоневрологического интерната.

По версии правоохранителей, с марта по август 2022 года женщина была специалистом по социальной работе. Она также была ответственным лицом за получение и расходование денег пациентов интерната. Женщина предоставила в банк документы о обналичивании более 157 тысяч рублей, принадлежащих пяти подопечным.

Преступления выявили оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Деньги женщина вернула.