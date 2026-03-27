Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресекли попытку незаконного въезда в Российскую Федерацию

2026, 27 марта 11:43
Источник фото

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресекли попытку незаконного въезда в Российскую Федерацию.

 

В ходе проверки документов у лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, пограничным нарядом задержан иностранный гражданин, который пытался пересечь государственную границу в нарушение установленного порядка. При детальном изучении документа и опросе иностранца установлено, что документ принадлежит другому лицу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ . Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской области напоминает о необходимости пересечения Государственной границы Российской Федерации в установленных местах по действительным документам, удостоверяющим личность. 

Если у вас возникли вопросы о порядке пересечения государственной границы, за консультацией можно обратиться в Пограничное управление 

ФСБ России по Брянской области по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 3 Июля, дом 1, телефон: 8(4832) 67-16-98.

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14628) брянск (6875) ДТП (2704) ГИБДД (2245) прокуратура (2065) уголовное дело (2025) Александр Богомаз (1928) суд (1787) авария (1647) мчс (1510) коронавирус (1272) умвд (1053)