Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресекли попытку незаконного въезда в Российскую Федерацию

2026, 27 марта 11:43

В ходе проверки документов у лиц, следующих на въезд в Российскую Федерацию, пограничным нарядом задержан иностранный гражданин, который пытался пересечь государственную границу в нарушение установленного порядка. При детальном изучении документа и опросе иностранца установлено, что документ принадлежит другому лицу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ . Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской области напоминает о необходимости пересечения Государственной границы Российской Федерации в установленных местах по действительным документам, удостоверяющим личность.

Если у вас возникли вопросы о порядке пересечения государственной границы, за консультацией можно обратиться в Пограничное управление

ФСБ России по Брянской области по адресу: 241007, г. Брянск, ул. 3 Июля, дом 1, телефон: 8(4832) 67-16-98.