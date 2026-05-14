Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали

2026, 14 мая 16:27
Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали
Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

На прошлой неделе в Орле состоялся Кубок Орловской области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Станислава Веревкина. Участие в турнире приняли свыше 500 спортсменов из 10 регионов.

Воспитанницы брянской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике в групповой программе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта поднялись на пьедестал почёта. Они завоевали две бронзовые медали. 

