2026, 14 мая 16:27

Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

На прошлой неделе в Орле состоялся Кубок Орловской области по спортивной акробатике. Соревнования посвятили памяти заслуженного тренера РСФСР Станислава Веревкина. Участие в турнире приняли свыше 500 спортсменов из 10 регионов.

Воспитанницы брянской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике в групповой программе первого спортивного разряда и кандидатов в мастера спорта поднялись на пьедестал почёта. Они завоевали две бронзовые медали.