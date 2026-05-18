В реке обнаружили тело мальчика, провалившегося под лёд в январе в Брянске

2026, 18 мая 09:39

В реке в Брянске обнаружили тело мальчика, провалившегося под лёд в январе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

20 января в Брянске двое мальчиков катались на «ватрушках» с берега реки Десны. Дети провалились под лёд. К поискам детей в считанные минуты приступили экстренные службы, правоохранительные органы, добровольцы «ЛизаАлерт» из Брянской области, соседних регионов и Санкт-Петербурга, родные мальчиков, неравнодушные жители.

Тело первого мальчика добровольцы отряда «ЛизаАлерт» обнаружили 8 февраля при визуальном осмотре подледного пространства с помощью камеры. Поиски второго ребёнка не прекращались.

15 мая поисковая группа отряда «ЛизаАлерт» проводила траление дна реки с лодок поисковыми «кошками». За день добровольцы отработали 18,5 километра дна. В лодке визуального наблюдения находились отец мальчика и житель города. В результате траления тело ребёнка всплыло со дна и его обнаружили наблюдатели с лодки.

Поиски официально завершились на 116-е сутки. Следователи назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.