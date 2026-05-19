Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Врио губернатора Брянской области встретился руководителями ведущих СМИ

2026, 19 мая 20:27
Врио губернатора Брянской области встретился руководителями ведущих СМИ
Источник фото

Врио губернатора Брянской области встретился руководителями ведущих СМИ. Об этом глава региона Егор Ковальчук сообщил в своих соцсетях.

 

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководителями ведущих СМИ региона. Речь шла о формировании информационного климата.

«Это зависит не только от позиции власти, но и от того, как расставлены акценты, как донесена информация до жителей, насколько объективно и оперативно», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Основные вопросы к новому главе региона касались его впечатления от Брянской области, приоритетных направлений работы и ключевых проектов.

«В Брянской области два основных драйвера — промышленность и сельское хозяйство. В среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Это значит, что в свое время предшественники, предыдущие поколения хорошо поработали в этом направлении», — отметил врио губернатора.

Егор Ковальчук подчеркнул , что нужно вкладываться в «сильные» направления, потому что они дадут максимальный эффект от работы. Точками роста врио губернатора определил такие сферы, как создание комфортной городской среды, туризм и креативные индустрии. Такое новый глава региона намерен продолжать курс на социальную поддержку жителей, обеспечение чистоты, повышение качества транспортного обслуживания, расширение участия региона в нацпроектах и госпрограммах.

«Регион должен наполняться, расти во всех смыслах — финансово, демографически, социально, о Брянской области должны еще больше знать и говорить на федеральном уровне», — заключил Егор Ковальчук.

 

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15220) брянск (6952) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2106) уголовное дело (2054) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1544) коронавирус (1272) дороги (1073)