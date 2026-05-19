Врио губернатора Брянской области встретился руководителями ведущих СМИ

2026, 19 мая 20:27

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с руководителями ведущих СМИ региона. Речь шла о формировании информационного климата.

«Это зависит не только от позиции власти, но и от того, как расставлены акценты, как донесена информация до жителей, насколько объективно и оперативно», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Основные вопросы к новому главе региона касались его впечатления от Брянской области, приоритетных направлений работы и ключевых проектов.

«В Брянской области два основных драйвера — промышленность и сельское хозяйство. В среднем доля этих отраслей в экономике выше, чем аналогичная доля в экономике других регионов. Это очень большой плюс. Это значит, что в свое время предшественники, предыдущие поколения хорошо поработали в этом направлении», — отметил врио губернатора.

Егор Ковальчук подчеркнул , что нужно вкладываться в «сильные» направления, потому что они дадут максимальный эффект от работы. Точками роста врио губернатора определил такие сферы, как создание комфортной городской среды, туризм и креативные индустрии. Такое новый глава региона намерен продолжать курс на социальную поддержку жителей, обеспечение чистоты, повышение качества транспортного обслуживания, расширение участия региона в нацпроектах и госпрограммах.

«Регион должен наполняться, расти во всех смыслах — финансово, демографически, социально, о Брянской области должны еще больше знать и говорить на федеральном уровне», — заключил Егор Ковальчук.