Спасатели потушили два пожара в Клинцах за сутки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в городе Клинцы. В многоэтажном доме на улице Ворошилова загорелась квартира. Прибывшие спасатели оперативно справились с огнём.

Некоторое время спустя о поступило сообщение о пожаре в жилом доме в 1-м переулке Плющенко. Огонь тушили спасатели на двух пожарных автоцистернах.

Люди на обоих происшествиях не пострадали. Причину возгораний выяснят эксперты.