Спасатели потушили склад в Супонево

Пожарные час боролись с огнём в складском помещении в селе Супонево.

Сообщение о возгорании в Брянском районе поступило в региональное МЧС около пяти утра 3 ноября. В селе Супонево на улице Шоссейная, 16А произошел пожар на складском помещении подсобного назначения.

На происшествие прибыли пять расчетов. С огнём спасатели справились за час.

На пожаре никто не пострадал. Причина возгорания установят специалисты.