Спасатели усилят темпы поисков провалившегося под лёд мальчика в Брянске

2026, 19 марта 10:44

Спасатели усилят темпы поисков провалившегося под лёд мальчика в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Повышение температуры воздуха привело к вскрытию рек. В связи с этим спасатели начали наращивать интенсивность поисков на реке Десна мальчика, провалившегося под лёд 20 января 2026 года. С 20 марта спасатели, правоохранители и волонтёры усилят темпы работ.

Поиски будут проводить на плавсредствах и специализированного оборудования. Также акваторию будут обследовать водолазы. Поисковая операция будет продолжаться до успешного завершения, уточнили в ведомства.