Ставрапольца обвиняют в убийстве жительницы Брянской области

Подозреваемого в убийстве женщины взяли под стражу в Брянской области.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 40-летнего уроженца Ставропольского края.

По версии следствия, 3 октября пьяный подозреваемый был в доме своей знакомой. Он поссорился с матерью женщины и несколько раз ударил ее ножом в шею. Потерпевшая умерла на месте.

Следователем изъяли нож и назначили необходимые судебные экспертизы. Мужчине предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.