Брянские тяжелоатлеты стали призёрами Спартакиады учащихся России

2026, 15 мая 11:29

Брянские тяжелоатлеты стали призёрами Спартакиады учащихся России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Ярославле накануне стартовал второй отборочный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. За медали и выход в финал борются 125 участников из 15 регионов.

В первый день соревнований успешно выступили воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Сталь» города Брянска. В весовой категории до 49 кг бронзовую медаль завоевала Арина Верещетина. Также третье место заняла Ирина Жирова. В весовой категории до 64 кг она стала призёром с суммой двоеборья 142 килограмма.