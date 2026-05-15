Происшествия

Обвиняемый в мошенничестве и легализации брянец предстанет перед судом

2026, 15 мая 10:49
Обвиняемый в мошенничестве и легализации предприниматель из Брянска предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и легализации имущество, приобретенном в результате совершения преступления. Приговор выслушает 47-летний житель областного центра. 

По версии следствия, в 2016 году и в 2019 году фигурант, руководя подконтрольными ему организациями, заключил договоры на поставку алкогольной продукции. Выполнять их условия он не планировал. После продажи товара, обвиняемый  произвел частичную оплату поставщику. А остальные деньги он присвоил. Ущерб превысил 75 млн рублей.

Кроме того, часть похищенной продукции фигурант реализовал, заключив ряд сделок с подконтрольными ему торговыми точками. Так он легализовал имущество, приобретенное в результате совершения преступления на почти 28 миллионов рублей.

Фигуранту предъявлено обвинение.

