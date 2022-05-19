Суд аннулировал полученный брянской студенткой за взятку диплом 

Девушка закончила филиал казачьего университета без экзаменов.

Полученный брянской студенткой за взятку диплом аннулировал суд.

Девушка училась в филиале Первого казачьего университета в Унече. Руководителю вуза она передала деньги за успешное прохождение практики, сдачу экзаменов и получение диплома по специальности «Экономика».

Приговором Унечского районного суда девушку признали виновной в даче взятки. А прокурор потребовал также признать недействительным диплом о высшем образовании. Суд удовлетворил иск. Решение не вступило в законную силу.