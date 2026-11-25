Хлеб растёт и под дронами. О чём говорят итоги брянской уборочной

2026, 25 ноября 11:55

Уборочная кампания в Брянской области близится к завершению, и предварительные цифры уже известны. По данным на 10 ноября, хозяйства намолотили 798 тысяч тонн зерна и собрали 444 тысячи тонн кукурузы. Картофеля выкопали 1 миллион 225 тысяч тонн.

Рапс дал 385 тысяч тонн, сахарная свёкла – 235 тысяч, соя – 80 тысяч, подсолнечник – 35 тысяч. Овощей собрано 5,2 тысячи тонн. Работы в полях ещё идут, и хозяйства к ним готовы. Врио руководителя департамента сельского хозяйства Сергей Шаповалов заверил, что горюче-смазочных материалов для завершения уборки хватает, а вся задействованная техника исправна.

Задел на будущий год тоже сделан. Озимые под урожай 2027 года посеяны на 101 тысяче гектаров, и сейчас, по словам Шаповалова, решается вопрос о выплате аграриям субсидий на гектар засеянной площади.

Сезон выдался тяжёлым. Санкционное давление на отрасль сохраняется, а в приграничных районах люди работали под угрозой обстрелов. При таких условиях регион сохраняет продовольственную самостоятельность. Мясом птицы, свининой, говядиной, картофелем и зерном область, по словам губернатора Егора Ковальчука, обеспечивает себя полностью. За девять месяцев 2026 года АПК произвёл продукции почти на 125 миллиардов рублей. Растёт производство, развивается переработка, расширяется география поставок, а фермеры работают на продовольственную безопасность страны и её экономику.

В свиноводстве, птицеводстве и молочном животноводстве реализуют инвестиционные проекты стоимостью от 1,8 до 12 миллиардов рублей. Курс на перспективу – выпускать меньше сырья и больше готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, расширять её продажи в магазинах и наращивать экспорт.

Помогает и государство. В 2026 году из федерального бюджета на брянский АПК направили почти пять миллиардов рублей, что позволило сохранить рабочие места и стабильную работу производств. Ещё почти 380 миллионов рублей из резервного фонда Правительства России получат 19 организаций, пострадавших от атак. Им возместят потерю сырья, готовой продукции и посевных площадей, гибель животных, повреждение или уничтожение недвижимости, сельхозтехники и оборудования. Документы принимает региональный департамент сельского хозяйства. Дополнительные средства на компенсации выделят Минсельхоз России и Минэкономразвития, сумма пока не называется.

Источник – сайт АиФ-Брянск