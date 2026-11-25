Кражу интернет-кабелей из многоэтажки в Брянске раскрыли полицейские

2026, 25 ноября 13:18

Кражу интернет-кабелей из многоэтажки в Брянске раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции поступило заявление о краже интернет-кабеля с технического этажа многоэтажки в Фокинском районе города Брянска. Злоумышленник срезал почти 700 метров проводов. Ущерб компании-провайдеру превысил 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. Им оказалась 42-летний жилец многоэтажки. Он уже дважды был судим за имущественные преступления. Часть похищенных проводов из цветного металла полицейскими обнаружили у него в квартире. Фигурант признался, что кабель срезал трижды с разницей в несколько дне и сдавал в пункт приема металлолома.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».