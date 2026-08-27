Врио губернатора Брянской области посетил два предприятия в Дятьковском районе.

2026, 27 августа 17:44

Врио губернатора Брянской области посетил два предприятия в Дятьковском районе. Об этом глава региона Егор Ковальчук рассказал в своих соцсетях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук с рабочим визитом посетил Дятьковский район. Глава региона побывал на мебельном концерне «Катюша». На предприятии действует полный цикл производства – от заготовки древесины до выпуска готовой продукции. Концерн получил почти 500 млн рублей от Фонда развития промышленности. На эти деньги запустил новый цех, который в 7,5 раза увеличил производство кухонной мебели.

Также Егор Ковальчук посетил Дятьковский хрустальный завод. Производства существует с XIX века. Также предприятие развивает туристический проект «Хрустальный город».

«Уникальное явление в культурном пространстве страны и Брянской области, единственный и крупнейший в России государственный музей хрусталя — это центр притяжения туристических потоков. Ежегодно музей принимает более 35 тысяч посетителей со всех уголков страны, входит в туристические маршруты», – подчеркнул Егор Ковальчук.