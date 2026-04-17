Суд оштрафовал жительницу Погара за мошенничество с чернобыльскими выплатами

2026, 17 апреля 14:34

Суд оштрафовал жительницу Погара за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничество при получении выплат. На скамье подсудимых оказалась 39-летняя жительница Погарского района.

С 2020 года по 2025 год женщина предоставляла в социальный отдел ложные сведения о проживании с четырьмя несовершеннолетними детьми в селе Посудичи. Населённый пункт относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом. На самом деле семья жила в посёлке Погар. Сумма похищенных обманом выплат превысила 699 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 300 тысяч рублей, а также обязал возместить ущерб в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.