Турнир по спортивной акробатике собрал более двухсот спортсменов в Брянске

2026, 13 апреля 11:16

Турнир по спортивной акробатике собрал более двухсот спортсменов в Брянске в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В минувшие выходные в Брянске прошёл открытый турнир по спортивной акробатике имени тренера Любови Карабинеровой. На соревнования собрались более двухсот спортсменов из Брянска, Клинцов и Воронежа.

Награды победителям и призёрам вручили врио заместителя губернатора Брянской области, Герой Российской Федерации Андрей Фроленков и директор департамента физической культуры и спорта

Максим Рудин. Почетные гости также передали значки за выполнение спортивных разрядов воспитанницам брянской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.