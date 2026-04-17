57-летнего курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске

2026, 17 апреля 13:36
57-летнего курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске
57-летнего курьера телефонных мошенников задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Полицейские в Фокинском районе города Брянска по подозрению в мошенничестве задержали 57-летнего иностранного гражданина. По версии следствия, днем 14 апреля телефонные мошенники обманули 79-летнюю жительницу Брянска. Они убедили её в необходимости декларирования сбережений. Прибывшему к ней домой фигуранту пенсионерка отдала более трёх миллионов рублей. Деньги он перевёл соучастникам. 

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на 2 месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

