Суд отправил брянца на 17 лет в тюрьму за убийство и хранение патронов

Брянский суд приговорил жителя Рогнединского района, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях, к 17 с половиной годам колонии строгого режима.
Суд рассмотрел уголовное дело о убийстве, покушении и угрозе убийством, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ в отношении 49-летнего жителя Рогнединского района. Вечером 20 декабря мужчина в селе Осовик из охотничьего ружья два раза выстрелил в знакомого, с которым у него был конфликт. Потерпевший умер.
В тот же вечер в посёлке Рогнедино около магазина «Универмаг» обвиняемый выстрелил в 47-летнюю хозяйку торговой точки. Женщина спряталась в магазине и осталась жива.
Кроме того, во время ссоры он угрожал убийством супруге. Фигурант уехал в Московскую область, где его задержали сотрудниками полиции.
В жилище задержанного стражи порядка нашли более 200 грамм бездымного пороха и более 200 патронов, изготовленных им для охотничьего ружья.
Дубровский районный суд приговорил виновного к 17 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и 110 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.
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