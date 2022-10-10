Суд отправил брянца на 17 лет в тюрьму за убийство и хранение патронов

Брянский суд приговорил жителя Рогнединского района, обвиняемого в нескольких тяжких преступлениях, к 17 с половиной годам колонии строгого режима.

Суд рассмотрел уголовное дело о убийстве, покушении и угрозе убийством, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ в отношении 49-летнего жителя Рогнединского района. Вечером 20 декабря мужчина в селе Осовик из охотничьего ружья два раза выстрелил в знакомого, с которым у него был конфликт. Потерпевший умер.

В тот же вечер в посёлке Рогнедино около магазина «Универмаг» обвиняемый выстрелил в 47-летнюю хозяйку торговой точки. Женщина спряталась в магазине и осталась жива.

Кроме того, во время ссоры он угрожал убийством супруге. Фигурант уехал в Московскую область, где его задержали сотрудниками полиции.

В жилище задержанного стражи порядка нашли более 200 грамм бездымного пороха и более 200 патронов, изготовленных им для охотничьего ружья.

Дубровский районный суд приговорил виновного к 17 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и 110 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.