Суд отправил брянца в колонию за убийство

Жителя Новозыбкова суд отправил на 9 лет в колонию за убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 54-летнего мужчина.

Днем 14 октября прошлого года пьяный обвиняемый в квартиры дома №5 по улице Ленина поссорился со знакомым. Приятеля фигурант трижды ударил ножом в грудь, лицо и руку. Потерпевший умер на месте происшествия.

Суд приговорил виновного к 9 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.