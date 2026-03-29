Суд отправил двоих брянцев под стражу за нападение на правоохранителя

2026, 29 марта 15:06

Суд отправил двоих брянцев под стражу за нападение на правоохранителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В преступлении обвинили двух жителей Брянского района.

По версии правоохранителей, утром 12 февраля 2026 года фигуранты находились в личном автомобиле около отеля по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска. Проходивший мимо сотрудник правоохранительного органа сделал им замечание о нарушении правил парковки транспортного средства. Мужчины вышли из автомобиля и напали на стража порядка. Они нанесли ему несколько ударов в по голове и туловища, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле.

Фигурантам предъявили обвинения. Решения суда они ждут под стражей.