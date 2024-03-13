Суд отправил на работу браконьера из Навлинского района
Суд приговорил к обязательным работам браконьера из Навлинского района. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Приговор выслушал 62-летний житель Навлинского района.
Летом 2023 года мужчину за рулём «ВАЗа» остановили для проверки сотрудники дорожно-патрульной службы. Стражи порядка обнаружили в машине мешок с рыбой, два аккумулятора и сачок с проводами. Оказалось, что мужчина сам смастерил электроудочку и выловил 134 рыбы.
Фигурант полностью возместил ущерб в 29 тысяч рублей. Суд назначил ему 100 часов обязательных работ.
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