Суд отправил в колонию брянца, избившего битой знакомого

Два с половиной года в колонии проведет житель Дятьковского района, избивший битой знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Дятьковский городской суд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжёлых травм. На скамье подсудимых оказался 48-летний мужчина.

Так, вечером 11 апреля 2023 года фигурант на улице Рябка в посёлка Старь напал на 37-летнего знакомого. Он забил его деревянной битой. Потерпевший получил тяжёлые травмы.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.