Суд отправил в колонию обманувших 32 брянца жителей Самары

Суд отправил в колонию двух жителей Самары, похитивших у 32-х брянцев полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о краже. На скамье подсудимых оказались двое жителей Самары.

С июня 2019 года по февраль 2020 года фигуранты с номеро телефона, начинающегося с 8800, направляли жителям Брянска и Брянской области уведомления о блокировке банковских карт. Жертв просили сообщить сведения о номерах карт, сроке их действия и CVV-код. После этого злоумышленники переводили деньги потерпевших на свои счета, оформленные на посторонних лиц.

Жертвами злоумышленников стали 32 жителя Брянска и Брянской области. Сумма ущерба превысила 1,5 млн рублей.

Суд назначил ранее судимому участнику группы девять с половиной лет в исправительной колонии строгого режима, а его соучастнику — шесть лет в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.