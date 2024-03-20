Суд отправил жительницу Карачевского района в колонию за покупку наркотиков

Суд отправил жительницу Карачевского района в колонию на почти четыре года за покупку одного грамма наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о приобретении и хранении запрещённых веществ. Приговор выслушала 28-летняя жительница Карачевского района.

В ноябре 2023 года женщина через мессенджер купила и забрала закладку с одним граммом наркотика для личного потребления. Ранее девушка уже была судима за организацию наркопритона. Суд отправил её на три года и восемь месяцев в колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. Девушку взяли под стражу в зале суда.