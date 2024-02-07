Суд приговорил к работам пожилого брянца за убийство котёнка на глазах у внука

Суд приговорил к исправительным работам пожилого брянца за убийство лопатой котёнка на глазах у 10-летнего внука. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с животным, повлекшее его смерть. На скамье подсудимых оказался 65-летний житель села Супонево.

10 августа прошлого года пьяный мужчина во дворе своего дома беспричинно садовой лопатой убил котёнка породы мейн-кун, принадлежащего 10-летнему внуку, прямо на глазах у ребёнка. Мальчик получил психологическую травму.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, высшая инстанция взыскала 25 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Приговор не вступил в законную силу.