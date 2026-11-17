Суд в Брянске огласил приговор по уголовному делу об обмане дольщиков жилья

2026, 17 ноября 11:24

Суд в Брянске огласил приговор по уголовному делу о хищении денег при строительстве домов в посёлке Мичуринский. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель города Москвы.

С июля 2021 года по июнь 2025 года обвиняемый руководил строительной фирмой. Под предлогом возведения многоквартирных жилых домов в посёлке Мичуринский Брянского района на счёт организации от участников долевого строительства поступило более 250 миллионов рублей. Часть средств была направлена на строительство. Не менее 30 млн рублей были израсходованы на иные цели. В результате строительство жилых домов не завершено. Ущерб 159 гражданам превысил 450 миллионов рублей.

На имущество строительной компании на сумму более 75 миллионов рублей наложен арест. Также следственным органом изъяты четыре объекта незавершенного строительства в поселке Мичуринский на более 224 миллионов рублей.

Суд отправил виновного на шесть лет в колонию общего режима и оштрафовал на 800 тысяч рублей.