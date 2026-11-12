Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом

2026, 12 ноября 12:12

Полицейские в Брянске выявили факт присвоения более 100 тысяч рублей страховым агентом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции города Брянска возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств. По версии отдела дознания, 40-летняя жительница областного центра работала агентом страховой компании. Она заключила 15 договоров обязательного автострахования от имени юридического лица. Полученные от клиентов фирмы более 100 тысяч рублей она забрала себе. Расследование продолжается.