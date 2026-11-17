Брянские самбисты привезли шесть медалей из Можайска

2026, 17 ноября 10:16

Брянские самбисты привезли шесть медалей из Можайска. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

14 ноября в городе Можайске Московской области состоялось первенство Можайского муниципального округа по боевому самбо. Участие в турнире приняли юноши 14-17 лет Подмосковья, Калининграда, Нижнего Новгорода, Брянска и Смоленска. Соревнования посвятили Всероссийскому дню самбо.

Брянск успешно представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Первое место занял Андрей Чекин. Серебряными призёрами стали Александр Трыков и Кирилл Платонов. Бронзовые медали завоевали Иван Щекатуров,

Никита Цыганков и Кирилл Мануилов.