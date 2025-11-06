Суд ждёт брянца из-за гибели приятеля при взрыве гранаты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о хранении гранаты и причинении смерти по неосторожности. Приговор выслушает 33-летний житель Жуковского района. По версии следствия, мужчина незаконно купил боевую гранату «Ф-1» со взрывателем. Опасный предмет он хранил у себя дома на полке и демонстрировал знакомым.

28 сентября 2025 года в квартире фигуранта собрались приятели. На его глазах один из гостей взял в руки гранату и вкрутил в неё взрыватель. При взрыве приятель погиб. Владелец гранаты с травмами попал в больницу.