Супруга погибшего работника брянской лесопожарной службы получит компенсацию

Супруга погибшего на работе сотрудника брянской лесопожарной службы получит компенсацию морального вреда после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники надзорного ведомства Климовского района проверили исполнение законодательства об охране труда. Так, утром 9 сентября прошлого года во время тушения пожара в Чуровичском участковом лесничестве погиб 49-летний водитель лесопожарной станции. На мужчину упало сухостойное дерево.
Комиссия по расследованию несчастных случаев решила, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация работ и некачественное проведении подготовки работников по охране труда.
Прокурор обратился в суд с иском к лесопожарной службе Брянской области. Высшая инстанция взыскала в пользу вдовы 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в из-за гибели близкого родственника при несчастном случае на производстве. Решение не вступило в законную силу.
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