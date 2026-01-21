Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 21 января 15:35

Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В минувшем году сотрудники прокуратуры Володарского района Брянска выявили нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. За гаражами в районе проезда 11 лет Октября проверяющие обнаружили свалку бытового мусора.

Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении уполномоченного органа устранить нарушения. Ответчик в ходе судебного разбирательства привёл территорию в порядок.