Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 21 января 15:35
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры
Свалку в Брянске убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

В минувшем году сотрудники прокуратуры Володарского района Брянска выявили нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. За гаражами в районе проезда 11 лет Октября проверяющие обнаружили свалку бытового мусора. 

Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении уполномоченного органа устранить нарушения. Ответчик в ходе судебного разбирательства привёл территорию в порядок.

