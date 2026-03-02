Командир «БАРС-Брянск» наградил депутата Госдумы высшим отличительным знаком бригады

2026, 02 марта 09:04

Командир «БАРС-Брянск» наградил депутата Госдумы высшим отличительным знаком бригады. Об этом Сергей Антошин рассказал в своих соцсетях.

На всероссийском форуме содействие СВО командир добровольческого формирования «БАРС-Брянск» Сергей Антошин вручил депутату Государственной думы Леониду Слуцкому высший отличительный знак бригады. Он поблагодарил его за поддержку и помощь бойцам экипировкой и необходимым оборудованием на этапе формирования.

«На текущий момент Брянщина обладает уникальным опытом, вдовам и родителям погибших бойцов выплачивается средняя зарплата по региону — 64 тысячи рублей ежемесячно».

По словам командира бригады, никакие цифры не вернут погибших и не уменьшат горе семьи. Однако выплаты могут стать важным социальным щитом для семей, переживающих непростые времена», — подчеркнул Сергей Антошин.