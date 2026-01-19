Свыше трёх миллионов рублей отдала лжеэкспертам по инвестициям жительница Брянска

2026, 19 января 17:35

Свыше трёх миллионов рублей отдала лжеэкспертам по инвестициям жительница Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Брянска. Она пообщалась с «экспертом по инвестициям» и решила быстро заработать. На указанные незнакомцем счета женщина за два месяца перевела 3 400 000 рублей. Но обещанный доход она так и не получила. А «бизнес-партнер» просто исчез.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали еще четверо жителей Брянской области. Они отдали злоумышленникам 4 823 000 рублей.

Полицейские проводят проверку по фактам мошенничеств.