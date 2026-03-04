Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Дело о невыплате зарплаты работникам акционерного общества в посёлке Навля рассмотрит суд

2026, 04 марта 12:00
Дело о невыплате зарплаты работникам акционерного общества в посёлке Навля рассмотрит суд
Дело о невыплате зарплаты работникам акционерного общества в посёлке Навля рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы свыше двух месяцев. В преступлении обвиняют генерального директора акционерного общества, занимающегося производством автотранспортных комплектующих в посёлке Навля.

По версии следователей, что в 2025 году фигурант не выплачивал заработную плату работникам предприятия полностью или частично. 10 сотрудникам руководитель задолжал более 235 тысяч рублей. 

Преступление выявили работники прокуратуры. В ходе предварительного следствия фигурант задолженность устранил. 

