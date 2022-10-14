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Телефонные террористы атаковали минимум шесть школ и колледжей Брянска

2022, 14 октября 11:17 Происшествия
Телефонные террористы атаковали минимум шесть школ и колледжей Брянска
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Минимум два колледжа и три школы в Брянске подверглись в пятницу, 14 октября, атакам телефонных террористов в Брянске.

По сообщениям очевидцев, сообщения о минировании поступили относительно брянских политехнического и профессионально-педагогического колледжей и школ №8, 9, 11 и 32. Позже поступило сообщение о минировании также школы №53.

Во всех учебных заведениях работают оперативные службы. Учащиеся и сотрудники выведены на улицу.

Вчера атаке телефонных террористов подверглась брянская школа №4.

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