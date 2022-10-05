Телефонных мошенников задержали брянские полицейские

Двух жителей Тверской области, обвиняемых в дистанционном обмане жителя Брянска, задержали правоохранители.

В полицию Брянска с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний житель Фокинского района. В соцсетях он нашёл объявление о продаже автомобильных шин и позвонил продавцу. Тот пообещал отправить товар по почте после внесения предоплаты. Потерпевший отправил на номер банковской карты 21 тысячу рублей. А после этого продавец пропал.

Брянские полицейские установили, что к совершению мошенничества причастны двое жителей Тверской области в возрасте 19 лет и 21 года.

Фигуранты дали признательные показания. Потерпевшему они вернули деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские проверяют причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений.