Тело пропавшего в Стародубе Сергея Теркина достали из озера
45-летнего мужчину искали с 10 октября.
Днем 21 октября полицейские подняли из озера Совхозного в Стародубе тело 45-летнего мужчины. Погибший – Сергей Теркин. Он пропал в Стародубе 10 октября. В его поисках участвовали полицейские, спасатели и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».
Накануне в отряде сообщили о гибели Сергея Теркина. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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