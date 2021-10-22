Тело пропавшего в Стародубе Сергея Теркина достали из озера

45-летнего мужчину искали с 10 октября.

Днем 21 октября полицейские подняли из озера Совхозного в Стародубе тело 45-летнего мужчины. Погибший – Сергей Теркин. Он пропал в Стародубе 10 октября. В его поисках участвовали полицейские, спасатели и добровольцы из отряда «Лиза Алерт».

Накануне в отряде сообщили о гибели Сергея Теркина. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.