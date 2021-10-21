Пропавшего в Стародубе Сергея Теркина нашли мертвым
Мужчину искали с 10 октября.
45-летнего Сергея Теркина, пропавшего в Стародубе 10 октября, нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.
Поиски 74-летнего Василия Кучи, пропавшего в Красной Горе 13 октября, продолжаются.
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