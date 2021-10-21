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Пропавшего в Стародубе Сергея Теркина нашли мертвым

2021, 21 октября 17:00 Происшествия
Пропавшего в Стародубе Сергея Теркина нашли мертвым
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Мужчину искали с 10 октября.

45-летнего Сергея Теркина, пропавшего в Стародубе 10 октября, нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.

Поиски 74-летнего Василия Кучи, пропавшего в Красной Горе 13 октября, продолжаются.

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