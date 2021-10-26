Тело пропавшей в Сураже пенсионерки подняли со дна реки

Пожилая женщина, страдающая потерей памяти, ушла из дома ночью 25 октября.

В Сураже завершились поиски 82-летней Клавдии Плаксиной. Пожилая женщина, страдающая потерей памяти и нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из дома в ночь на 25 октября. Пенсионерка была одета в свитер поверх ночной рубашки, с собой она взяла палку для ходьбы.

26 октября в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что Клавдию Плаксину нашли мертвой.

«Найдена, погибла. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении отряда.

Подробности случившегося сообщили в региональном ГУ МЧС. Во втором часу дня тело пенсионерки со дна реки Ипуть в Сураже подняли водолазы оперативной группы Брянского пожарно-спасательного центра.

Причины и обстоятельства гибели Клавдии Плаксиной устанавливаются.