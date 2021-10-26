В Сураже пропала 82-летняя пенсионерка

Пожилая женщина ушла из дома ночью.

В Сураже пропала 82-летняя Клавдия Михайловна Плаксина (Михальченко). Ночью 25 октября пожилая женщина, страдающая потерей памяти и нуждающаяся в медицинской помощи, ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Была одета в зеленый свитер, белую ночную рубашку с розовым принтом, темное трико, калоши и бело-фиолетовый платок. С собой имела палку для ходьбы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Клавдии Плаксиной, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также, напомним, продолжаются поиски 92-летней Ольги Преображенской, пропавшей в Клетнянском районе. 23 сентября она ушла в лес и не вернулась.