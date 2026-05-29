Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске

2026, 29 мая 12:15
Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске
Источник фото

Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

 

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» реализуют в городе Брянске. В начале мая комитет по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации заключил муниципальные контракты по четырём объектам водоснабжения. 

Подрядная организация «Молоток» уже начала работать. Специалисты проложат водовод протяжённостью 800 метров и диаметром 700 мм. Он войдёт в состав технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских водоочистных сооружений».  В настоящее время делают подъездные пути к месту стройки и завозят материалы.

Кроме того, к работе приступил подрядчик ИП Минаев. Он капитально ремонтирует теплотрассы отопления и горячего водоснабжения от инженерных сетей «Брянсккоммунэнерго» до жилых домов по улице Строителей в посёлке Белые Берега. Специалисты начали замену транзитного участка трубопровода горячего водоснабжения.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси
29 мая 10:04
Коллективы брянской детской школы искусств выступили на концерте в Беларуси
Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске
29 мая 08:06
Праздник для ребят из соцприютов прошёл в театре кукол в Брянске
Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту
28 мая 15:16
Более трёх километров улицы Калинина ремонтируют в Брянске по нацпроекту

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15339) брянск (6969) ДТП (2770) ГИБДД (2329) прокуратура (2114) уголовное дело (2065) Александр Богомаз (1998) суд (1792) авария (1677) мчс (1548) коронавирус (1272) дороги (1080)