2026, 29 мая 12:15

Два объекта водоснабжения ремонтируют в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» реализуют в городе Брянске. В начале мая комитет по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации заключил муниципальные контракты по четырём объектам водоснабжения.

Подрядная организация «Молоток» уже начала работать. Специалисты проложат водовод протяжённостью 800 метров и диаметром 700 мм. Он войдёт в состав технологического комплекса «Водоводы от Бордовичских водоочистных сооружений». В настоящее время делают подъездные пути к месту стройки и завозят материалы.

Кроме того, к работе приступил подрядчик ИП Минаев. Он капитально ремонтирует теплотрассы отопления и горячего водоснабжения от инженерных сетей «Брянсккоммунэнерго» до жилых домов по улице Строителей в посёлке Белые Берега. Специалисты начали замену транзитного участка трубопровода горячего водоснабжения.