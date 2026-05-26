Жительницу Москвы подозревают в обмане коллекционера из Сельцо

2026, 26 мая 10:10

Жительницу Москвы подозревают в обмане коллекционера из Сельцо. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель города Сельцо. Мужчина хотел приобрести коллекционные монеты. На сайте объявлений он нашёл выгодное предложение. На указанный «продавцом» банковский счёт он перевёл 21 000 рублей. Получив деньги, женщина перестала выходить на связь.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что брянца обманула 34-летняя жительница Москвы. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».