Трактор и две легковушки столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении трактор и двух легковушек на брянской трассе в Жирятинском районе. О происшествии сообщили в региональном Госавтоинспекции.

Авария произошла на 13 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе. 44-летний водитель не справился с управлением Honda CR-V. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в трактор «Белорус», а затем – в Peugeot Partner.

44-летний водитель с травмами попал в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.