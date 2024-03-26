Трактор и две легковушки столкнулись на брянской трассе
Мужчина пострадал при столкновении трактор и двух легковушек на брянской трассе в Жирятинском районе. О происшествии сообщили в региональном Госавтоинспекции.
Авария произошла на 13 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-Жирятино» в Жирятинском районе. 44-летний водитель не справился с управлением Honda CR-V. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в трактор «Белорус», а затем – в Peugeot Partner.
44-летний водитель с травмами попал в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка